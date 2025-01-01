Студентите в блокадата, преподаватели и граждани на Университета в Нови Сад, блокираха входа на съдебната сграда в града тази сутрин в знак на протест срещу неоснователни арести след протеста.

Има полицейски кордони на всичките четири входа на сградата, а служителите започнаха да влизат на работа от улица „Максима Горког“ след 8:30 ч. сутринта местно време (9:30ч. българско).

Събралите се граждани викат към тях, хвърлят обиди, а също така вдигат шум, като духат със свирки, вувузели и бият барабани.

Едно платно на улица „Максима Горког“ е блокирано, след като полицията избута гражданите от тротоара, за да гарантира, че служителите могат да се приближат до входа и да влязат в сградата.

Това е един от страничните входове на съдебната сграда.

Голям брой полицейски превозни средства присъстват около сградата. Допълнителна група полицаи влезе в съдебната палата.

Полицията задържа провинциалния депутат Радивое Йовович от Движението на свободните граждани (ДСГ), когато се опита да премине през четвъртия вход.

Блокадата започна тази сутрин след 6:00 часа (7:00ч. българско), а студентите заявиха, че това е акт на съпротива „срещу неоснователните арести и правното насилие, което се извършва тези дни срещу наши колеги и приятели“.

Те настояват за незабавното освобождаване на всички задържани без доказателства и срещу които са повдигнати сериозни наказателни и провинения, „включително обвинения в нападение над длъжностно лице, насилствено поведение, нарушаване на обществения ред и дори опит за утежнено убийство“.

В обяснение на причините за началото на новата блокада на съдебната сграда, те посочват, че на 12 техни другари е наложена мярка задържане до 30 дни.

Шестима души, обвинени в опит за утежнено убийство за предполагаемо нападение срещу членове на Военно-полицейския отряд със специално предназначение „Кобра“ по време на протеста миналата седмица в Нови Сад, са получили нареждане за задържане до 30 дни.