Коледните и новогодишните празници са едни от най-светлите моменти в годината – време за семейство, традиции, споделяне и щедрост. Но именно тогава разходите в българските домакинства рязко се увеличават. Подаръци, украса, празнични вечери, пътувания, новогодишни събития – всичко това натоварва бюджета, а много семейства влизат в новата година с дългове или непланирани финансови затруднения.

Според банкови анализи януари е месецът, в който най-много българи търсят начини да „закърпят“ семейните финанси след празничното харчене. Затова доброто планиране е ключът към спокойни празници – без стрес, без излишни задължения и без претоварване на бюджета.

Ето няколко практични съвети как да управлявате разходите си през декември, така че Коледа да е удоволствие, а не финансово предизвикателство.

Определете общ коледен бюджет – и го разделете по категории

Най-голямата грешка е да планираме само подаръците, а да пропускаме всички останали разходи. Реално погледнато, декември е месец, в който харчим най-много за:

подаръци за семейството, колеги и приятели

празнични вечери и гости

украса и подготовка на дома

пътувания

нови дрехи или обувки

месечни домакински разходи

Затова е важно да има един общ лимит, например 300, 500 или 800 лева – в зависимост от възможностите на домакинството. След това го разбийте по категории. Това дава реалистична картина и предотвратява изненадващи харчове.

Направете списък с подаръците и заложете реални суми

Празничното пазаруване често се превръща в импулсивен спринт. Когато човек няма точен списък, се изкушава да купи „още нещо“ или да избере по-скъп подарък от планираното.

Създайте списък с всички, на които ще купувате подарък, и поставете ориентировъчен бюджет за всеки. Така не само ще избегнете излишното харчене, но и ще спестите време и нерви.

Бъдете внимателни с „коледните намаления“

Много от сезонните промоции не са реални. Част от стоките се оказват с предварително повишени цени, които „падат“ по време на разпродажбите. Затова:

проверявайте цените в поне два магазина

сравнявайте онлайн оферти

не вярвайте само на големи надписи „-50%“

istock

Колкото по-близо до празниците, толкова по-високи стават цените. Най-доброто време за покупка често е ноември – или началото на декември.

Плащанията на вноски може да оскъпят празниците

Телевизор, телефон или кухненски уреди на изплащане изглеждат удобни, но всъщност увеличават разходите през следващите месеци. В някои случаи оскъпяването достига 20%, а понякога и повече.

Използвайте разсрочване само ако е абсолютно необходимо и ако лихвата е реално нула. За подаръци тази опция рядко е добра идея.

Избягвайте бързите кредити „за празниците“

Около Коледа компаниите за бързи кредити увеличават рекламите си. Отпускането на суми е лесно, а връщането – трудно и скъпо.

Тези кредити имат:

по-високи лихви

кратки срокове

такси при просрочие

Ако бюджетът е ограничен, по-добър избор е да намалите броя или стойността на подаръците, вместо да влизате в дългове.

istock

Насочете се към практични и смислени подаръци

Не е нужно подаръкът да бъде скъп, за да бъде ценен. Дори напротив. Много семейства предпочитат полезни, смислени или емоционални подаръци. Идеи, които не натоварват бюджета:

подарък, направен лично

изживяване (билети, споделено събитие)

книги

практични вещи за ежедневието

семейни календари със снимки

домашни сладки или малка кутия с празнични лакомства

Най-важно е подаръкът да е обмислен, а не да е най-скъпият на рафта.

Планирайте новогодишната трапеза разумно

Правенето на огромни количества храна е типична българска традиция, но често половината остава неизядена. Похабяването на продукти води до излишни разходи.

За да спестите:

планирайте менюто предварително

купувайте продуктите по етапи

избягвайте храна „за всеки случай“

проверявайте какво има в хладилника, преди да пазарувате

Разумното готвене е една от най-ефективните стратегии за ограничаване на празничните харчове.

Гледайте реалните разходи чрез банковото приложение

Повечето банки вече позволяват да следите харчовете си по категории. Това е изключително полезно през декември, когато дребни покупки се натрупват бързо.

Проверявайте бюджета всеки ден. Така ще избегнете неприятни изненади в края на месеца.

istock

Оставете буфер за непредвидени разходи

Празниците винаги крият изненади. Внезапно гостуване, покана за събитие, нужда от нова зимна екипировка или непланирано пътуване. Добра практика е да отделите 10–15% от бюджета за такива случаи.

Празниците без стрес са напълно възможни

Коледата не трябва да означава напрежение и финансово претоварване. С разумно планиране, реалистични очаквания и няколко практични решения всеки може да посрещне празниците красиво, спокойно и в рамките на бюджета.

Важното е да помним, че стойността на празника не се измерва в пари, а в време, внимание и споделени моменти.