Честваме паметта на преподобния Даниил Стълпник. Свети Даниил е роден през 410 г. в село Марута край град Самосата на река Ефрат в Сирия. Родителите му нямали деца и в молитвите си към Бога за рожба те обещали да посветят в служба на Бога детето, което би им се родило. А когато се сдобили със син, когото кръстили Даниил, те го отгледали с голяма любов и трудът им не бил напразен.

Даниил от малък желаел да служи на Бога и в Негово име да помага на всички хора да вървят по пътя на спасението чрез вярата в Иисус Христос. Боговдъхновеният младеж ходел по села и градове, и разяснявал Евангелието на малки и големи. Но в определен момент почувствал нужда да се посвети на духовен подвиг. Затова отишъл в един манастир, където се отдал на молитва, изучаване на Свещеното Писание и упражняване в послушание и смирение. След няколко години пожелал да се поклони на светите места, където Спасителят живял и страдал. Но игуменът го задържал и не му дал благословение да отиде. Старецът преценил, че Даниил още трябва да се готви за личния си подвиг.

А веднъж, при едно пътуване с игумена на манастира, Даниил срещнал свети Симеон Стълпник и бил запленен от подвига му. Когато игуменът на манастира починал, Даниил се върнал при Симеон и го помолил за съвет какво да прави. Стълпникът го посъветвал да отиде в Цариград и Даниил се установил в околностите на един храм край Мраморно море, посветен на свети архангел Михаил. Там си построил висок стълб (вид тясна кула) и се настанил на върха на открито. Подвизавал се в непрестанна молитва и се борел със страстите си. Бог му дал дар на пророчество и вършене на чудеса в Негово име. Край стълба му често идвали хора за съвет и наставления. Подвижникът помогнал на мнозина от тях да постигнат спасение в Иисус Христос. Упокоил се на 80-годишна възраст.