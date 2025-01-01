Европейската комисия предлага решението за осигуряването на заем за Украйна да бъде взето по спешна процедура и с мнозинство, а не с единодушие, заради икономическото отражение от предприетата от Русия война, поясни днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси. Това предава кор. на БТА Николай Желязков.

Може да се каже, че руското военно нападение срещу Украйна се отразява и в по-широк икономически план в Европа, каза говорителят. По неговите думи войната има силно отражение на днешното състояние на европейската икономика. Европейското законодателство затова е предвидило възможността за решения по спешност, посочи той.

Ако нямаше война, икономиката в Европа би била в по-добро състояние, поясни говорителят. Често в последните пет години се изправяме пред неочаквани икономически кризи и събития с икономически последици, при които предприемаме този подход, обобщи говорителят.

Както БТА съобщи, белгийският премиер Барт де Вевер предупреди, че неговата страна може да се обърне към Съда на ЕС и да оспори решение, което не е подкрепила в Съвета на ЕС. Белгия бе предупредена по-рано от Русия да не допуска да се посяга на запорираното с европейските санкции руско имущество в белгийския депозитар "Юроклиър".