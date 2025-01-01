При проверка в ромската махала в Смолян „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) и полицията установиха нерегламентирано водохващане от напорния водопровод в квартал "Устово".

Това каза инж. Костадин Тотев - управител на водното дружество. До проверката се е стигнало след сигнали на жители на града, живеещи в района на махалата, известна като Втори километър, че нямат вода.

Воден бизнес: Установиха незаконна система за поливане на ниви с картофи от река Ерма

"Извършихме проверка и констатирахме, че водата е отклонена от водопровода, който захранва водоема. Заради незаконното водохващане водоема не може да зареди и хората, които са абонати на „ВиК“, остават без вода", посочи още инж. Тотев.

Той допълни, че живеещите в ромската махала не са и никога не са били абонати на дружеството. Според управителят на ВиК незаконното водохващане най-вероятно е станало в неделя.

Районният прокурор на Смолян Татяна Найденова посочи, че по случая е образувано досъдебно производство - за неправомерно присъединяване към водоснабдителната мрежа.

В ромската махала в квартал "Устово" на един адрес са регистрирани 100 души. Това каза заместник-кметът на Смолян Мариана Цекова.