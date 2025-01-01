Кметът на Радомир Кирил Стоев отмени въведения заради изгорялата помпа в помпена станция „Сиренците” временен режим.

В социалната мрежа той призова местните жители да вярват на официалната информация и да не се подвеждат по неверни твърдения, предава БНР .

"Разпространяваните слухове и спекулации за намалял дебит в резервоара на високата зона в Радомир не отговарят на истината", твърди кметът. Обезпечени с вода са и средната и ниската зона на града.

Въведоха воден режим във високата част на Радомир

"Резервоарите са пълнии на този етап режим не се налага. Водоподаването ще се преустановява само при необходимост и след изрично уведомяване, като това ще става през нощта- във времето от 23:00 до 6:00 часа", заявява Стоев.

До напрежение за водата в Радомир се стигна, след като заради изгорялата помпа в помпена станция „Сиреняците” се премина на аварийно водоподаване от извор „Врелото”.

Недостатъчният дебит от „Врелото” наложи въвеждането на временен режим, като вода имаше във времето от 6:00 до 10:00 и от 18:00 до 22:00 часа. След подмяната на компрометирания агрегат с нов, закупен от общината, режимът бе преустановен.