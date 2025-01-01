Няколко катастрофи затрудниха движението по автомагистрала "Хемус" в обедните часове на деня.

Единият инцидент стана при км 16 на "Хемус" в посока Варна, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Тир, пътуващ за София, разкъса мантинелата и се блъсна в друг, движещ се в посока Варна.

DarikNews.bg, Елена Кирчева

Платното бе блокирано и трафикът за морската столица се пренасочваше по път I-6 София – Саранци – път III-1001 Горно Камарци – път I-1 София - Ботевград - магистрала "Хемус". Движението бе регулирано от "Пътна полиция". След като тежка техника отстрани тировете от пътното платно, движението бе възстановено.

При този инцидент няма пострадали, но се образува километрична колона от автомобили.

Другият инцидент стана при км 363 на магистралата в посока Варна, в близост до отбивката за селата Невша и Белоградец в Община Ветрино. Движението в района на инцидента беше за кратко само в изпреварващата лента. В момента движението е възстановено.

При трети инциден, станал близо до София, се удариха т ри автомобила в платното на магистралата в посока София. Те са изтеглени в аварийната лента, не се съобщава за пострадали.

По-рано днес катастрофирал тир предизвика огромна тапа за часове и край Микре.