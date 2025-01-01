За часове беше ограничено движението по пътя Български извор – Абланица в района на Микре заради репатриране на тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" по повод множеството сигнали на пътуващи сутринта какво се случва на пътя София-Варна.

Елена Кирчева/Dariknews.bg

Шофьорът на тира катастрофирал сам и излязъл от пътното платно.

Изтеглянето на тежкотоварния автомобил е наложило ограничаване на движението.

По информация на Dariknews.bg в района близо 2 часа е имало огромна тапа, а ситуацията се усложнила и поради това, че е валяло дъжд.

Към момента вече е възстановено движението по първокласния път София – Варна в района на Микре, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).