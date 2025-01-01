Бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви днес, че европейските лидери не са успели да надиграят президента на САЩ Доналд Тръмп, но че не е ясно как украинският президент Володимир Зеленски ще представи въпросите за територията и гаранцията за сигурност, предаде Ройтерс.

"Антируската подстрекателска коалиция на желаещите да воюват не успя да надиграе @POTUS на негова територия. Европа му благодари и се подмазва", написа Медведев на английски език в "Екс".

Той добави, че въпросът е "каква мелодия" ще изсвири Зеленски "за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа".

Решаващата среща Тръмп–Зеленски–евролидерите: Има ли пробив за мир с Русия

Вчера Тръмп каза на Зеленски, че САЩ ще помогнат за гарантирането на сигурността на Украйна при всяка сделка за прекратяване на войната. Обхватът на евентуалната помощ обаче засега не е ясен, отбелязва Ройтерс.