Окръжната прокуратура в Кърджали е привлякла като обвиняем 70-годишен мъж за убийството на 51-годишния мъж в кърджалийското село Бойно, съобщиха от обвинението.

Мъжът почина след скандал и сбиване между двамата в нощта на 17 срещу 18 август. При извършения полицейски оглед, в присъствието на съдебен лекар, не бяха открити външни наранявания по тялото.

Мъж почина след сбиване в Кърджалийско, разследват убийство

То бе транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в болницата в Кърджали за установяване на причината за смъртта. В работата по случая са разпитани свидетели, извършено е претърсване и са назначени съдебномедицински експертизи.

Обвиняемият е задържан за 72 часа. Образуваното досъдебно производство е по текстове от Наказателния кодекс - за умишлено умъртвяване, предвиденото законово наказание, за което е от 10 до 20 години лишаване от свобода.