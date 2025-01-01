Жена е сериозно ранена след верижна катастрофа на пътя Бургас-Варна, съобщиха от полицията.

Пътният инцидент е станал на 18 август, малко след 11:00 ч.

Товарен автомобил, поради движение с несъобразена с пътните условия, характера и интензивността на трафика скорост, застигнал и блъснал в задната част движещия се пред него лек автомобил "Фолксваген", управляван от 60-годишен мъж, който вследствие на удара отскочил и блъснал отзад движещия се пред него лек автомобил "Дачия", управляван от 49-годишен шофьор.

Пострадала е 54-годишна, която е пътувала във "Фолксваген"-а. Тя е с мозъчно сътресение, контузия на раменния пояс и мишницата, без опасност за живота. Настанена е за лечение в болница "Сърце и мозък".