Катастрофа между четири тежкотоварни автомобила и кола затрудни за няколко часа движението по автомагистрала "Тракия" в участъка при 127-ми км. в посока Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Един човек е откаран за преглед в болница, по първоначална информация не е пострадал тежко.

БТА / Боян Ботев

Произшествието е от 07:30 часа тази сутрин. Като причина за него от полицията посочиха неспазена дистанция.

БТА / Боян Ботев

На мястото на инцидента се образува "тапа", а движението се осъществяваше само в лявата лента.