Безплатна къмпинг зона за гостите на „Хоталич рок фест“, както и безплатен транспорт, обявиха организаторите на събитието и Община Севлиево.

Организаторите на „Хоталич рок фест“ 2025 посочиха, че къмпинг местата са ограничени - за приблизително 30 палатки. GPS координатите на мястото с къмпинг зоната са 43.057431° и 25.061392°.

Община Севлиево пък обяви по-рано, че ще осигури безплатен транспорт до крепостта "Хоталич" за рок фестивала. Предстои да бъде обявено подробно разписание на транспорта, който според организаторите ще улесни посещението на събитието от феновете. Освен това и тази година събитието е с вход свободен.

На 29 август на сцената при средновековната крепост „Хоталич“ ще се качат Bazooka Giganta. След тях публиката ще чуе също изпълнения на Hammerhead и Svetlyo & The Legends. Вечерта ще завърши с изява на Tornado.

Вторият фестивален ден започва на 30 август с Йордан Петев и Live Bang. След тях сцената ще превземат Renegat, които ще подгреят публиката за новаторите от Odd Crew. Кулминацията на музикалния рок вулкан ще бъде с Б.T.Р.

Фестивалът „Хоталич“ се провежда ежегодно от 2017 година насам. През 2024 г. събитието се състоя на 23 и 24 август.

Нововъведение ще има при разположението на публиката и сцената. През тази година местата на зрителите и сцената ще бъдат разменени. Сцената ще е ситуирана в западната част на поляната, а зрители ще могат да се разположат на хълма амфитеатрално.