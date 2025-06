Да си нова рок или метъл група в днешно време означава да пребориш непреодолима стена от препятствия преди да пробиеш – на пазара и в хорските сърца.

Днес групите трябва да правят повече от писане на музика и да свирят по концерти. Това означава да поддържат внимателно и ангажиращо присъствие в социалните медии, дори и да са започнали само от любов към създаването на музика.

Работата, необходима за създаването на една група днес, изглежда много по-различна от упорития труд, който се е отплащал на предишните поколения.

Изтощително е и за феновете да следят цялата нова музика, която се издава ежедневно, седмично, месечно. Отделно младите групи имат насреща си и конкуренцията на над половинвековна рок и метъл музика, феновете на която не винаги са отворени за ново звучене.

В началото на годината Loudwire изготви списък на част от групите, откроили се в последните няколко години, макар и създадени съвсем скоро. Те може все още да са извън радара ви, но правят обещаваща музика и според изданието ще доминират 2025 г.

Сформирана през 2019 г. в Кливланд, Охайо, 200 Stab Wounds са своеобразна история на успеха. С парчета като „Tow Rope Around the Throat“, „Masters of Morbidity“, „Hands of Eternity“ демонстрират таланта да се превърнат в една от най-добрите нови дет метъл групи. 200 Stab Wounds са били на турне с някои от най-добрите дет метъл изпълнители (включително Cannibal Corpse).

Autumn Kings, сформирана през 2015 г. в Онтарио вероятно ще допадне на феновете на Linkin Park и Fall Out Boy. Познавачите препоръчват песните им „Sleep When I’m Dead“, „Hellbound“, „Terrified“, „Echo (Ready for War)“. Лесно можете да видите сравненията с Linkin Park дори само заради тежките рок китари. Но тази група има и т. нар. pop hook чувствителност, напомняща на емо боговете Fall Out Boy.

Candy e сформирана през 2016 г. в Ричмънд, Вирджиния I и е от младите надежди на хардкора. Всяка песен нови своя собствена идентичност, с groovе елементи. Този май те покориха публиката на фестивалите Sonic Temple и Welcome to Rockville, а сред видимо харесваните техни песни са „eXistenZ“, „Love Wants More Love“ и „Flipping“.

Chained Saint е „родена“ в Южна Флорида през 2022 г. Уилям Дювал явно има ухо за таланти, тъй като звездата от Alice in Chains продуцира дебютния албум на обещаващите трашъри. Blindside улавя суровата, необуздана харизма на траш величията от 80-те, сливайки я с по-мощен метъл подход, който наследи онази епоха.

Ако сте играли на WWE 2K24, вероятно сте чували забележителната песен „Animosity“. Друго от набиращите популярност техни парчета е „Stronger Than Stone (Blindside)“.

Създадената в Оклахома Chat Pile през 2019 г. ще допадне на феновете на Godflesh. Препоръчвани за слушане техни песни са „Why“, „I Am Dog Now“, „Masc“. Chat Pile заемат емпатична позиция към разпадащия се свят около нас и към тези, които страдат най-много, докато всичко се разпада. Cool World, албумът на Chat Pile от 2024 г., направи силно присъствие в класациите за края на годината (дори в тази на Rolling Stone), така че можете да очаквате групата да се възползва от този положителен импулс.