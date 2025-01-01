На 19 август 1839 г. е направено официалното представяне на фотографския процес от Луи Дагер пред Френската академия на науките и изящни изкуства. Френското правителство купува патента и незабавно го прави публично достояние.с представянето на известни модели фотоапарати, а през 1925 г. се появява първият апарат “Лайка” с 35 мм черно-бял филм, какъвто – макар и рядко, - се ползва и до днес.Фотографията е едновременно теория, техники и методи за съхраняването на видими образи и клон от графичните изкуства, използващ тези техники като средство.

Думата фотография произлиза от гръцките думи φως, фос (“светлина”) и γραφις, графис (“писец”, “четка”) или γραφη, графи, означаващи заедно “рисуване със светлина”. Продуктът на фотографията се нарича фотографска снимка или просто снимка.Опитите за „фотографиране“ датират още от времето на Леонардо да Винчи.Отказва се от проекта, тъй като изображението много скоро избелявало. През 1802 неговите експерименти са публикувани в The Journal of The Royal Institution (London).Първата успешна фотографска снимка е от 1826 година и е дело на френския изобретател Жозеф Нисефор Ниепс – той експонирал 8 часа при силна слънчева светлина, а за фотографска плака използвал полирана калаено-оловна плочка.През 1829 г. е направен първият известен портрет на френски кардинал, сниман от Joseph Niece. През 1941 г. Kodak представя своя цветна Kodacolor лента. През 1995 г. японската фирма Касио (Casio) създава първата цифрова камера с LCD монитор.През 1959 г. в тогавашния Техникум по графика (Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография) е открито редовно и задочно обучение по фотография.Първата съхранена снимка на българи е от 1842-1843 година. На портрета са фотографирани във Виена възрожденецът Тодор Минков с майка си. Фотографията вероятно е направена от българина Анастас Йованович.Пионерите фотографи, поставили началото и популяризирали фотографското изкуство в България, са Анастас Йованович, Атанас Стоянов, Тома Хитров, Георги Данчов и Георги Ст. Георгиев.От 1993 г. фотографията започва да се изучава като отделна специалност в катедрата “Филмово и телевизионно операторство и фотография” на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ).