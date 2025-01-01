Задържаха двама души, опитали да пазаруват с фалшиви банкноти в Троян, съобщиха от полицията.

На 9 декември е подаден сигнал, че в магазин, мъже са направили опит да прокарат в обращение три неистински банкноти - всяка с номинал от 50 лева.

Те са пробвали да платят сметката си в търговския обект с фалшивите банкноти, но служителят не ги е приел, след което те са се оттеглили в неизвестна посока.

Мъжете са на 22 и 27 години с адрес в село Черни Осъм - криминално проявени.

В тях са намерени още 7 фалшиви банкноти, отново с номинал от по 50 лв. всяка. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.