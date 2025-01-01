Шофьори се сбиха заради възникнал конфликт от изпреварване край Кърджали, съобщиха от полицията.

Проверка за хулиганство на пътя е образувана в РУ-Кирково.

Шофьори се сбиха на кръстовище в Русе

По първоначални данни на 1 декември около 14 часа в село Чорбаджийско възникнал конфликт между водачи заради изпреварване. След спор за нарушението двамата мъже на възраст 21 г. и 24 г. си разменили удари.

Проверката по случая се извършва от група „Охранителна полиция“ за хулиганство при управление на моторно превозно средство.