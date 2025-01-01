Със заповед на кмета 21 октомври - Денят на Кърджали, се обявява за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на общината, съобщават от пресцентъра на администрацията.

Сред учебните заведение, които няма да участ са Професионални гимназии, Езикова гимназия „Христо Ботев“, Средни училища, Основни училища, Центърът за подкрепа на личностното развитие - Общински детски комплекс, Центърът за подкрепа на личностното развитие - Център за кариерно ориентиране, Центърът за подкрепа на личностното развитие - Астрономическа обсерватория и планетариум „Славей Златев“ и Центърът за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“.

Заповедта е издадена във връзка с тържественото честване на 21 октомври и е след уведомяване на Началника на Регионално управление на образованието.

Празничната програма на самия 21 октомври ще започне в 9:00 часа с полагането на венци и цветя пред паметника на ген. Васил Делов, пише в публикуваната на сайта на общинската администрация покана. Веднага след това ще започне тържественото заседание на Общинския съвет, което този път е изнесено в сградата на театъра.

Пред сградата на общинската администрация ще бъде открита фотоизложбата „Кърджали - почитай миналото, гради бъдещето“. Шествие на учебните заведения ще тръгне от сградата на Дома на културата, ще премине по централния бул. “България“ и ще приключи пред Паметника на освободителите в Градската градина.

В 12:00 часа в подножието на паметника ще бъде дадено началото на тържествения ритуал по случай празника на града. Той ще продължи с фолклорен концерт на Славка Калчева.

Празничната програма продължава и в следобедните и вечерните часове. В Керимовата къща ще бъде открита традиционната за празника на града изложба на дружеството на художниците. Пред Дома на културата ще има празничен концерт.