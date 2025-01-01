Полицаи от Районно управление в Рила откриха лек автомобил „Тойота“, обявен за международно издирване чрез Интерпол.

Проверката е извършена в края на миналата седмица на територията на Кочериново.

Колата, за която е установено, че е открадната в Белгия, е иззета с протокол за доброволно предаване. Зад волана е бил 65-годишен жител на Благоевград.

За случая е уведомена Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР, която продължава работата по установяване на обстоятелствата около придобиването на автомобила.