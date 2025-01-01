Водата във водопроводната мрежа на Кюстендил е годна за питейни нужди и всички показатели отговарят на стандартите за качество за питейно-битово водоснабдяване, съобщиха от дружеството "Кюстендилска вода". Оттам уточниха, че това сочат резултатите от проби, извършени от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Протоколите от пробовземане от централен водоизточник, извършено на 1 октомври показват съответствие с изискванията на Наредба 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Повод за изнесената информация са публикации в социалните мрежи пред последните десетина дни, в които се твърди, че водата, подавана за питейно-питови нужди в град Кюстендил, е опасна за здравето.

"Кюстендилска вода" ЕООД осъжда опитите за внушаване на притеснение у жителите на Кюстендил чрез тиражиране на невярна информация в общественото пространство, пише в съобщението, изпратено до медиите. От "Кюстендилска вода" уточняват, че само в града, дружеството извършва средно по 17 проби седмично на водата за питейно-битови нужди в Кюстендил.

"Не са установени отклонения от нормите както при постоянния, така и при периодичния мониторинг на показателите", допълниха от "Кюстендилска вода". От там посочиха още, че програмата за мониторинг се изготвя от "Кюстендилска вода" ЕООД и се одобрява от РЗИ-Кюстендил.