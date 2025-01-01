Прокуратурата извърши проверка по повод сигнал, подаден от неправителствена организация, относно замърсяване на питейната вода в селата Скриняно и Николичевци, община Кюстендил, съобщиха от обвинението.

Установени са нерегистрирани водоизточници тип кладенци. Констатирано е, че в периода от август до октомври, водите от нерегламентираните водоизточници, изградени по поречието на реките Лева и Соволянска Бистрица, са били смесвани с водохващането, за което има издадено разрешение за водовземане от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Установено е, че през същия период е било изградено незаконно водоземно съоръжение на река Бистрица чрез преграждане на реката. Част от водите ѝ са били отвеждани посредством помпи по изграден водопровод към шахтов кладенец, в който водите на река Бистрица се смесвали с водите на река Лева.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган - извършване на оглед на незаконното водоземно съоръжение на река Бистрица, вземане на проби от водата от конкретните съоръжения и назначаване на експертизи - химическа, биологична, хидротехническа, трасова.