Тялото на мъж на 72 години, жител на Дупница, е било намерено тази сутрин в язовир "Дяково", потвърдиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил.

Сигналът е подаден на спешния телефон 112. Самоличността на мъжа е установена, поясниха от полицията.

Близки на мъжа са съобщили днес, че той е напуснал дома си и е в неизвестност.

При първоначалния оглед следи от насилие не са установени. Тялото е транспортирано за аутопсия в Многопрофилната болница в Кюстендил, допълниха от областната дирекция.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор.