Не достигат помещенията, общинска собственост, за партийни офиси в центъра на Кюстендил, казаха за БНР от администрацията на областния град. Сега такъв ще трябва да се осигури и за победителите на вота на 19 април "Прогресивна България". Същевременно БСП от десетилетия разполага с огромно помещение, бивш билетен център в централната градска част, а вече не е парламентарно представена.

Някои и от парламентарно представените партии и коалиции са наели помещения по договор с частни собственици.

"Да, България" вече ползва офис по договор за 5 години, след като от Общината на два пъти им отказали да ги настанят в офис на централния бул. "България". ИТН също е в частна сграда, докато години наред ГЕРБ разполагаше с два офиса - и общински, и за областното ръководство на партията.

"Всички искат, проблемът е че нямаме помещения. Условието беше да е публично-частна или беше да е само публично. Ако го направят - да напишат, че и другият вариант е възможен, тогава е по-вероятно да им намерим помещения, защото имаме такива. Всички идват, питат и им обяснявам едно и също: "Вие сте в парламента, сменете закона", заяви кметът на Общината инж. Огнян Атанасов.