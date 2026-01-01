Разследват масов бой между съседи в Кюстендил, съобщиха от полицията.
Агресията е станала в първите минути на 14 февруари на ул. „Банска“.
Задържани трима души - на 43, 45 и 46 години. За случая е уведомена прокуратурата.
При друг случай - образувано е досъдебно производство за причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди е образувано в края на миналата седмица.
35-годишен мъж безпричинно е нанесъл удари по главата на друг клиент в кафене в Дупница. За случая е уведомена прокуратурата.