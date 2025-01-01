Мъж намери непознато 13-годишно дете в дома на свой роднина в Кочериново, съобщиха от полицията.

Той е подал сигнал на 27 октомври, че в къщата на свой роднина е намерил момчето.

Мъжът е предал момчето на пристигналия полицейски екип. Детето е влязло в имота през незаключена врата.

13-годишни от Кърджали задигнаха 400 лева от такси

За случая е уведомена прокуратурата. Детето е на 13 години, а къщата е собственост на чичото на мъжа, който го е открил в нея.

Пред полицаите момчето е посочило, че се е случвало и друг път да влизат с приятели в жилището.

Предстои да се уточни дали има липси от имота, ще бъдат уведомени и институциите, имащи отношение по случая.