Кюстендилски криминалисти хванаха трима души, обявени за издирване, съобщиха от полицията.

Те са установени на 1 септември. Непълнолетно момиче, напуснало социален дом в Дупница, е установено на адрес в кюстендилския квартал „Изток“.

Хванаха издирван мъж в Кюстендил

Предадено е в добро здравословно състояние на институцията.

Мъжете - на 45 и 43 години, обявени за местно издирване с категория „свидетел по досъдебно производство“ и наложена мярка „принудително довеждане, са установени .

Единият на адрес в кв. „Изток“, другият в района на Животинския пазар край града.