Временно е ограничено движението по пътя Драгомирово – Цървеняно при границата между Кюстендилска и Пернишка област, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничението се налага заради катастрофа между три автомобила, казаха за БТА от пресцентъра на Областна дирекция на МВР Кюстендил.

По първоначална информация при инцидента са пострадали четирима души. Насочени са две линейки от екипите на Спешна помощ в Кюстендил и Перник.

Обходният маршрут е през автомагистрала "Струма". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".