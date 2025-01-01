Хванаха издирвани 39-годишен мъж и 42-годишна жена в Кюстендил, съобщиха от полицията.

Те са хванати на 8 октомври и са обявени за издирване с категория свидетел по образувани досъдебни производства в Районнуте управления в Кюстендил и Петрич.

При друг случай - автомобил с английска регистрация, обявен за издирване от Интерпол-Великобритания, е открит в гараж село Баланово.

Гаражът е собственост на 49-годишен мъж от Благоевград. Колата е иззета с протокол за доброволно предаване. За резултата е уведомена дирекция „Международно оперативно сътрудничество“-МВР.