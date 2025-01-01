Предадоха на съд мъж за катастрофа с жертва в Кюстендилско, съобщиха от прокуратурата. Обвиняемият е на 26 години и е неправоспособен водач - никога не му е издавано свидетелство за управление на кола.

На 26 април той е управлявал лек автомобил по улиците на село Таваличево. В колата се е возела жена - майка на три малолетни деца. Мъжът е бил под влияние на употребения през нощта алкохол. Двамата посетили ресторант в село Копиловци, след което отпътували за село Таваличево.

В същия ден свидетел в селото възприел управлявания от него автомобил. Водачът е шофирал с висока скорост, навлязъл от пряката в главната улица, без да спре или дори да намали, изпуснал завоя и се движел в насрещната лента, криволичейки по платното.

Камерата, монтирана в района на кметството на село Горна Гращица, заснела колата със скорост около 69 км/ч. Непосредствено след това обвиняемият предизвикал отклоняване на автомобила вдясно, вследствие на което автомобилът напуснал платното за движение.

Последвал удар в мантинела, при което хоризонталната йѝлинейна част пронизала автомобила, навлизайки в двигателния отсек и в пътническия салон. За инцидента е бил подаден сигнал на телефон за спешни повиквания 112.

На място бил изпратен автопатрул. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на жената.

В хода на действията по разследване по образувано досъдебно производство е била извършена съдебномедицинска експертиза, според заключението на която непосредствената причина за смъртта на пострадалата е острата кръвозагуба, настъпила в резултат на тежката травма в областта на корема и таза, довела до бързи масивни кръвоизливи навън и в коремната кухина.

С изготвената физикохимична експертиза за определяне концентрацията на алкохол /етанол/ в проба кръв, иззета от обвиняемия, се доказва наличие на етилов алкохол в концентрация 1,65 промила.

От заключението на назначената тройна автотехническа експертиза се установява, че причината за настъпване на катастрофа са технически неправилните действия на обвиняемия, който не е притежавал необходимите базови знания и умения за управление на МПС. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.