Една жена загина, а дете е ранено при тежка катастрофа край Сливен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в неделя (23 ноември), малко след 12:00 ч. в района на село Мокрен.

Ударили са се лек автомобил „Фолксваген Голф“ и камион „Мерцедес“. В резултат на удара е загинала 43-годишна жена, управлявала колата. Пострадало е и 11-годишно дете, пътник в колата. То е транспортирано в болницата в Сливен, където е настанено за лечение.

На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.