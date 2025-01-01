Автомобил се запали в центъра на Кюстендил. Инцидентът е станал в непосредствена близост до площад "Велбъжд“, където автомобилът е бил паркиран.



Огънят избухнал в предната част на превозното средство и бързо обхванал двигателя. На място пристигна екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“, който само няколко минути след получаване на сигнала успял да потуши пожара, предотвратявайки разпространение и по-сериозни щети.



По първоначална информация няма пострадали. Причините за инцидента се изясняват.