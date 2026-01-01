Пътната обстановка в община Ивайловград е нормализирана, съобщиха от Областна администрация-Хасково.

Тази сутрин движението по залетите участъци на пътя Ивайловград-Славеево - в посока Гърция, както и по пътя село Мандрица - село Меден бук, е възстановено.

Наводнения затвориха два пътни участъка в община Ивайловград

Получени са сигнали за паднала земна маса в участъка от село Хухла към язовирната стена, както и за свлачище в района на село Брягово, като екипи на "Пътно поддържане" работят по разчистването и отводняването.

Няма бедстващи хора, както и населени места без електрозахранване и водоподаване.

Припомняме, че проблеми, свързани с обилните дъждове в община Ивайловград, имаше и на 8 януари. Тогава превантивно бе задействан Общинският план за защита.