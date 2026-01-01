Хванаха голямо количество контрабандни пилешко месо и яйца в Любимец, съобщиха от полицията.

На 15 януари на булевард „Одрин“ е спрян за проверка товарен автомобил с 38-годишен шофьор.

Открити са 400 кг пилешко месо и 8640 яйца, за които той не е представил документи за произход.

За случая са уведомени Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково.

Спипаха над 200 кг контрабандно пилешко месо на ГКПП „Капитан Андреево“

Хранителни продукти без документи за произход са иззети и на ГКПП "Капитан Андреево".

На пункта с Турция на 14 януари инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на БАБХ, съвместно със служители на Агенция „Митници“, са установили и иззели 440 кг млечни продукти при проверка на лек автомобил, влизащ в страната.