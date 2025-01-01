Авария по магистрален водопровод от помпената станция край село Ябълково към Хасково се отстранява от екипи на „Вода и канализация“ (ВиК) ЕООД-Хасково, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Аварията е регистрирана още снощи, но и към днешния ден не е овладяна напълно, посочиха от водоснабдителното дружество. Водоемите разполагат с необходимите количества вода за момента, но са възможни нарушавания на водоподаването в някои от големите квартали на областния град - „Бадема“, „Орфей“, „Червена стена“, „Любен Каравелов“, „Република“, „Дружба“, както и на части от жилищните зони на квартал „Куба“ и „Кенана“. Възможно е да има спиране на подаването на вода и към селата Минерални бани, Спахиево, Брястово, Татарево и Колец.

От ВиК-Хасково уточниха, че паралелно продължава и почистването на кладенци за питейна вода, като през миналата седмица е обработен първият във вододайна зона „Ябълково“. Според доклада от фирмата изпълнител, след извършените интервенции в него, дебитът на водата от три литра в секунда се е увеличил на 10 литра в секунда.

Планирана е обработката на пет кладенеца в зоната, които според графика трябва да бъдат почистени до края на ноември. Други 12 кладенеца в тази зона са включени в проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, по който вече са проведени обществени поръчки и предстои сключване на договори с фирмите изпълнители, уточниха от ВиК-Хасково.

Целта е да се увеличи добитата вода от зоната, където сега от 36 кладенеца са изпомпват около 200 литра вода в секунда. Очакванията са след интервенцията на кладенците да се добиват около 250 литра в секунда.

На 29 октомври половин Хасково остана без вода заради авария по магистрален водопровод.