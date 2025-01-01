От 7 до 14 октомври Севлиево ще бъде сцена на едни от най-обичаните си традиции - Празниците на града, Празникът на тиквата и Севлиевският есенен панаир.

Седмицата е изпълнена с културни, кулинарни и музикални събития, които обещават да привлекат жители и гости от цялата страна, съобщиха организаторите.

Програмата започва на 7 октомври с изложби и творчески ателиета, а на 9 октомври официално ще бъде открит Есенният панаир с концерт на Николай Славеев, Ана-Мария и Злати Петров.

Атракция и забавление: В „града на тиквите“ представят най-дългия тиквеник и най-голямата тиква

Кулинарната магия на тиквата ще оживее на 11 октомври, когато централният площад ще се изпълни с аромат на традиционни ястия, кулинарни демонстрации и атракции за малки и големи. Специален гост ще бъде актьорът Александър Кадиев, а сред изненадите са и тиквеник-рекордьор, както и конкурса „Тиква най-най“.

Сред музикалните акценти на празниците са концертите на група D2, Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“, Андреа, Giorgos Adapopoulos, Natasa Djordjevic, Георги Христов и Нели Рангелова. Програмата включва и „Нощ в музея“, спортни прояви, изложби, както и електронното парти „Sevlievo Open Air“.

Празничната седмица ще завърши на 14 октомври - Деня на Севлиево, с тържествена сесия на Общинския съвет и голям концерт на Георги Христов и Нели Рангелова на площад „Свобода“.

През всички дни посетителите ще могат да се насладят на зони за занаяти, фермерски пазар, кулинарни кътове и атракции с тикви, превръщайки Севлиево в столица на есенните вкусове и празничното настроение.