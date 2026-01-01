Един от градовете у нас с най-много японски вишни е Севлиево, съобщиха от Общината.

Община Севлиево

С времето бяха посадени десетки дръвчета сакура, които се превръщат в атракция за туристите и преминаващите през града през двете седмици на цъфтежа в края на април.

Можете да ги видите на площад "Свобода", в парк "Казармите" и в парк "Черничките", както и подредени в красиви редици край севлиевските улици.

Нежните им розови цветове и аромат са се превърнали в нещо обичайно за местните, но спират дъха на дошлите отвън.

В японската традиция съзерцаването на цъфналите вишневи дръвчета е израз на почит към природата, хармонията и кръговрата на живота.