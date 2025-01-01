Възрастни мъж и жена са с множество наранявания след катастрофата на пътя Добрич-Бранище на 10 декември, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

След получен сигнал за възникнало пътнотранспортно произшествие, полицейските служители установяват, че 73-годишен мъж е управлявал лек автомобил.

Той е катастрофирал, удряйки се в стена на контролно-пропускателен пункт „Бранище“.

В резултат на инцидента 73-годишният водач е с фрактура на горен крайник, счупени ребра и пневмоторакс.

Пострадала е и пътуващата с него 71-годишна жена, която е със счупвания на долните крайници.

Двамата са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение-Добрич. По случая се води разследване.

Заради инцидента се бе образувала колона от коли и движението бе временно затруднено.