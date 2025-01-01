Обстановката в област Добрич във вторник сутрин е нормална и спокойна.

Служители на пожарната са оказали съдействие за контролирано отводняване в сградата на Горското стопанство.

Към 7.00 часа днес в областта няма населени места без електрозахранване с продължителност на прекъсване повече от 6 часа.

Има обаче авария на Помпена станция Тервел, заради която с нарушено водоподаване са селата няколко села: Полковник Савово, Каблешково, Честименско, Бонево Кочмар, Проф. Златарски и Войниково.

От общините не са постъпвали сигнали за възникнали проблеми в резултат на повишаване на водни нива на територията на областта.

И днес валежите продължават, в сила е Червен код за опасно време. Количествата дъжд, които се очаква да паднат в областта, са над 66 mm за 24 часа.

Призивът е за повишено внимание и при опасност да се подават сигнали на тел. 112, като се следват указанията на властите и аварийните служби.