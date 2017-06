Рок за Джулая в Албена и в Камен бряг

Ваканционно селище Албена ще посрещне първото юлско слънце с музика на живо. Тази година плажният бар Ганвие ще домакинства участието на рок бандата "The Hitch-Hikers". Програмата за Джулай морнинг ще започне точно в 23:00 ч., а входът е свободен за всички, които ще очакват изгрева. В заведението гостите ще могат да се възползват от промоционални цени на алкохолните напитки, а тези от тях, които обичат коктейли, ще имат възможността да избират от богатото разнообразие.



Групата "The Hitch-Hikers" е основана през 2002 година от Румен Попов (китара и основен вокал), Радослав Тодоров (клавишни, вокали и хармоника) и Ангел Ангелов (ударни и вокали). Триото гастролира у нас и в чужбина по клубове, барове и танцувални заведения, като изпълнява предимно рок, блус и фънк кавъри на известни изпълнители от ранга на Deep Purple, White Snake, Rainbow, Bad Company, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Stevie Wonder и много други.



В по-късен етап към триото са се присъединявали различни гост музиканти, един от които е и басиста Стефан Глушков, който ще бъде и в Албена.



Традицията първото юлско слънце да се посреща с концерт в местността „Огънчето“ край Камен бряг ще бъде спазена и тази година, съобщават от община Каварна.



На сцената край брега ще се качат младите български рок банди „The Lefties“ - Шумен, „Анекдот“ - Русе, „Pleasure“ - Добрич, Иво Руев бенд и румънците от „Scarlet Aura“. Звезди Керемидчиев и група Ахат точно в първите минути след изгрева, ще изпълнят емблематичната песен на Юрая Хийп от 1971 г. July Morning. Невероятно рок преживяване и силни емоции очакват феновете на твърдия звук в нощта срещу първи юли. Началото е в полунощ, а купонът ще продължи до 6.00 часа сутринта.

