Жители на квартал “Пинета” в Добрич организираха събрание, на което решиха да направят подписка с искане за спешен ремонт на улици.

Живеещи по улиците “Хаджи Димитър”, “Оборище”, “Велико Търново”, “Генерал Столетов”, “Разлог” и “Вежен” настояват за спешно включване на средства в бюджета на Община Добрич за 2026 година за цялостно асфалтиране на посочените улици, както и за изграждане на отводнителна система на улица “Генерал Столетов”, която да реши проблема с водата и калта там. Според живеещите този проблем е дългогодишен и системно неглижиран.

На събранието Антония Манева от Добрич каза, че организира протест на 1 април пред сградата на общината, който по нейни думи, е чиста гражданска инициатива по темата. Представител за обсъждане на проблемите ще бъде изпратен и на Общинския съвет в Добрич, който ще се проведе на 31 март.

През август миналата година Манева бе организатор на протест, на който граждани на Добрич блокираха движението на автомобили по бул. "Добруджа" преди изхода на града към Силистра заради лошата инфраструктура по улиците в района над жп гара "Юг" и т. нар Рилски блокове. През септември жителите квартала излязоха на втори протест пред общината, организиран от Антония Манева.