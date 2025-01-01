Криминалисти от Четвърто районно управление в Бургас задържаха 28-годишен мъж, който дълго време се е опитвал да избегне влизане в затвора.

Мъжът е с влязла в сила присъда от три години лишаване от свобода за притежание и разпространение на наркотици, предава кореспондентът на БГНЕС от Бургас, позовавайки се на полицията.

За да не попадне зад решетките, бургазлията спазвал строга конспиративност и непрекъснато сменял местата, където нощува. Въпреки опитите му да се укрие, полицаите са го локализирали в квартира в квартал „Меден рудник“.

Рецидивистът е задържан и вече е приведен в Бургаския затвор за изтърпяване на наказанието си.