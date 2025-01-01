На основание решение на Министерския съвет, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще предостави 60 480 литра бутилирана изворна вода на Областна администрация – Бургас. Това съобщиха от пресцентъра ДА "Държавен резерв и военновременни запаси".

Помощта се отпуска по искане на областния управител за преодоляване на последиците от кризисната ситуация, настъпила вследствие на опустошителните наводнения в региона.

Общото количество включва:

► 30 240 литра в бутилки по 1,5 литра;

► 30 240 литра в бутилки по 10 литра.

Водата ще бъде насочена към гр. Свети Влас, община Несебър и гр. Китен, община Приморско, където наводненията доведоха до сериозни затруднения в достъпа до питейна вода.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ предприе незабавна организация за транспортиране, така че доставките да достигнат до засегнатите населени места възможно най-бързо.