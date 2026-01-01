Шофьорка е в тежко състояние след катастрофа в Бургаско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 21 януари на пътя между селата Чубра-Лозарево.
Автомобил, управляван от 55-годишна жена, движейки се в насрещната пътна лента е забелязана от водачът на товарен автомобил - 55-годишен мъж.
Той се е опитал да избегне челен сблъсък, преминава в съседната пътна лента, но е блъснат от върналия се в същата лента автомобил.
Водачката е настанена в болница - с опасност за живота.