Шофьорка е в тежко състояние след катастрофа в Бургаско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 21 януари на пътя между селата Чубра-Лозарево.

Автомобил, управляван от 55-годишна жена, движейки се в насрещната пътна лента е забелязана от водачът на товарен автомобил - 55-годишен мъж.

Той се е опитал да избегне челен сблъсък, преминава в съседната пътна лента, но е блъснат от върналия се в същата лента автомобил.

Водачката е настанена в болница - с опасност за живота.