Бургаският окръжен съд остави в ареста 19-годишния сирийски гражданин Мохамад Касим, обвинен за тежкия инцидент с автомобил, превозвал трима мигранти, който след полицейска гонка падна от мост в бургаския комплекс „Зорница“ на 24 май.

Според прокуратурата по автомобила са открити биологични следи, които свързват младежа с управлението на колата. Държавното обвинение настоя пред съда, че съществува реална опасност той да се укрие, тъй като след катастрофата е напуснал местопроизшествието и е бил задържан по-късно в Пловдив.

От прокуратурата посочиха, че след инцидента обвиняемият е избягал, оставяйки в автомобила трима марокански граждани, двама от които са били в багажника, а третият - в задната част на автомобила. При инцидента чужденците са получили леки телесни повреди.

По данни на разследването 19-годишният сириец е неправоспособен водач, който не е познавал добре маршрута в Бургас и се е движил неориентирано из града, като на няколко пъти е спирал и е провеждал телефонни разговори, вероятно с хора, които са го насочвали. От свидетелските показания става ясно, че мигрантите са били качени в района на южната граница. Според прокуратурата схемата за трафик е организирана чрез социални мрежи и приложения за комуникация.

Защитата поиска по-лека мярка за неотклонение - домашен арест с електронна гривна. Адвокат Тодор Дойнов заяви, че Касим има хуманитарен статут в България, постоянен адрес в Пловдив и трудова ангажираност.

„Колко пари са му дали да направи този трафик? Не знам… Поискал е да има повече пари“, каза адвокат Дойнов.

От държавното обвинение посочиха още, че по случая се наблюдават сходни белези с трагедията от 2022 година, когато двама бургаски полицаи загинаха при преследване на автобус с мигранти.

Касим изрази съжаление за случилото се и се извини пред съда. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание от 2 до 10 години лишаване от свобода и глоба между 5 000 и 20 000 лева.