Увредени са млади дръвчета в Бургас заради изхвърляне в корените им на сапунена вода и утайки от кафе от търговски обекти, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас.

Служители на отдел "Озеленяване" са установили няколко такива нарушения по ул. „Александровска“, както и в уличката към храма "Св. св. Кирил и Методий". Там дървета и цветарници са засипвани с големи количества утайка от кафе, изхвърляна от близки заведения и от обслужващи вендинг автомати. От общинската администрация уточняват, че в тези обеми утайката води до загниване на кореновата система и увреждане на растенията.

По ул. "Александровска" е констатирано и изливане на мръсна и сапунена вода от почистването на търговски обекти директно в основата на дърветата, което допълнително застрашава тяхното състояние.

Проблеми с опазването на зеленината са установени и в централната градска част на Бургас, където вандали са счупили осем от новозасадените дръвчета. Те предстои да бъдат подменени, като разходите ще бъдат за сметка на общинския бюджет.

Това са средства, които биха могли да бъдат използвани за други обществени дейности, посочват от Общината.

По ул. "Патриарх Евтимий", където наскоро бяха засадени липи, общински служители монтираха към дръвчетата специални сифони за улеснено напояване. Част от тях вече са запушени с найлонови торбички и различни отпадъци.

От Община Бургас призовават гражданите и представителите на бизнеса към по-отговорно отношение към градската среда.

Ако искаме да живеем в красив и подреден град, трябва всички да полагаме усилия да пазим зеленината, а не да я унищожаваме, заявиха от Общината.