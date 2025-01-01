Общинският съвет в Царево гласува и одобри предложението на кмета Марин Киров за продажба на общински имот на инвеститор, който ще изгради многопрофилна болница с капацитет 60 легла.

Предвижда се в новата болница да работи персонал от около 40 лекари и медицински сестри.

Новото лечебно заведение ще е на около 3000 кв.м разгъната застроена площ и ще разполага с три операционни зали, отделения по хирургия, урология, ортопедия и травматология, гастроентерология, неврология, реанимация, интензивно лечение, физиотерапия и рехабилитация, както и две хемодиализни единици и образна диагностика.

Кога Царево ще има многопрофилна болница

Проектът ще бъде реализиран в срок от три години.

По време на сесията клетва положи общинският съветник Стела Георгиева, която заема мястото на Владимир Дуков. С решение на председателя на Общинския съвет Таня Янчева бе одобрено и попълването на състава на постоянните комисии, като Георгиева ще участва в комисия на мястото на своя предшественик.