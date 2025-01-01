Предстои в Царево да бъде изградена многопрофилна болница с 60 легла.

Това каза кметът Марин Киров пред участниците в панелната дискусия „Общината с грижа за най-уязвимите - работещи здравни и социални услуги“ в рамките на Годишната среща на местните власти в Албена.

Частен инвеститор ще изгражда многопрофилна болница в Царево

Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България.

Киров уточни, че предстои Общината да подпише договор с българо-корейска компания. "Инвеститорът получава терени срещу ангажимента в 3-годишен срок да построи болницата", посочи кметът.

Община Царево

Киров каза още, че Царево вече разполага с най-модерния медицински център на юг от Бургас. По думите му здравното заведение разполага с нова апаратура. В него освен за семейните лекари, има и 13 кабинета за различни медицински специалисти. Кметът подчерта, че центърът е отворил врати преди 3 месеца, но вече е на печалба.

Той допълни още, че местната администрация проектира две нови звена в подкрепа на възрастни, като едното ще бъде за хора с деменция.