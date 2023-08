Най-големият фестивал на българското Черноморие започва ден по-рано с Warm up party

След изключителния успех в надот Европа, включително в София, Пловдив и Варна, превърналият се в музикална сензация албум „БууЧииМиш“ на прочутия женски хор „Мистерията на българските гласове“, ще бъде представен за първи път в Бургас насъобщиха от Общината.До изпълнителките от ансамбъла с диригент проф. Дора Христова на сцената на Летния театър ще бъдат и някои от забележителните музиканти, участвали в записите на албума: световният шампион по бийтбокс Александър Деянов - Skiller, гъдуларката Христина Белева, китаристът Християн Цвятков и перкусионистът Димитър Семов.Публиката в Бургас ще чуе композиции и обработки на Петър Дундаков, който с ирландския си колега Джулс Максуел и с прочулата се по цял свят чрез дарк уейв дуото „Dead Can Dance“ Лиса Джерард са в основата на албума, въодушевил зрителите по време на турнетата на прочутия ни женски хор през 2018-2019 г.

навсякъде в препълнените зали, в които бе представен - Брюксел, Рим, Париж, Берлин, Виена, Хелзинки, Цюрих, Атина, Варшава, Прага, Скопие, Стокхолм, Осло, Скопие, Загреб, както и на световни фестивали като „Примавера Саунд“ в Барселона, Le Guess Who в Утрехт, Bad Bohn Kilbi в Швейцария, Off Festival в Катовице.Списанието „Роулинг стоун“ нарича българския ансамбълА след концерта в „Куийн Елизабет Хол“ в Лондон журналистът Робин Дензелоу разказа в „Гардиън“ историята на женския хор от България, превърнал се в световна сензация „с вълнуващ, извънземен и древен стил, който малцина биха могли да имитират.“ Джим Фарбър написа в „Ню Йорк Таймс“ за „БууЧииМиш“:„Той комбинира фолклорните хармонии на хора с множество инструменти, не всички от които традиционни. Включва и колаборации с певица и автор от съвсем различен музикален жанр и култура - австралийката Лиса Джерард от „Dead Can Dance“.Новото, различно от познатото от десетилетия звучене на 12-те композиции на „БууЧииМиш“, успешно преплита вековната традиция на акапелното женско народно пеене с музиката и ритмите на днешния ден.Албумът спечели много нови почитатели на хора, основан през 1952 г. като Ансамбъл за народни песни при Българското национално радио. Композицията „Рано ранила“ на Петър Дундаков по текст на Бояна Бункова от „Шуберт Мюзик Пъблишинг“, която е продуцент и вдъхновител на идеята за албума, влезе в класацията „Топ 25“ на БНР.От 90-те на миналия век, когато официално сменя името си нахорът е изнесъл надпо най-престижни сцени и продължава да е сред най-добрите посланици на българската музикална култура по света.На концерта нана Бургас заедно с композиции от албума „БууЧииМиш“, ще прозвучат и песни от традиционния репертоар на хора. Билети за събитието могат да се закупят от Eventim, Grabo и на Каса "Часовника".