От 4 до 8 септември е Бургас ще се сътои Фестивала на рибата и виното - този път цели пет дни, съобщиха от Общината.

Кулинарни изкушения, подбрани напитки и незабравими преживявания с вход свободен ви очакват в Морската градина до Експо център „Флора“.

Над 200 артисти, забавления за малки и големи и вълнуващи концерти ще съберат бургазлии и гости на града пред сцената на фестивала.

Освен пъстрата програма, в рамките на фестивала за поредна година ще се проведе оспорваното състезание за „Най-добра рибена чорба“, в което могат да участват всички, които познават тайните на рибните изкушения.

4 септември, четвъртък - Откриване, музика и футбол

Фестивалът започва със специална културна програма, която ще открият в 17:30 часа местни фолклорни групи като „Златни кестени“ и „Маринкювска росна китка“. Вечерта ще продължи с концерт на група BGZ и Оркестър „Карандила“, които няма да оставят никого пред сцената безучастен.

А за феновете на футбола организаторите са осигурили изключителната възможност да гледат на живо квалификационния мач за Световно първенство 2026 между България и Испания.

5 септември, петък - Вино, танци и средиземноморски ритми

В петък програмата започва с вино дегустации и игри с публиката - „In Vino Veritas“. След това ще се насладим на танци с „Калиопе денс“ и изпълнения на вокалната група „Морски песъчинки“.

Един от акцентите на вечерта ще бъде концертът на гръцкия артист Sakis Verros и неговия бенд, който ще вдигне настроението на всички присъстващи.

6 септември, събота: Детски забавления и кулинарни демонстрации

Съботният ден ще предложи разнообразие от семейни забавления, куклен театър, магично шоу и детски състезания. Програмата ще продължи с концерти на местни и гостуващи самодейни състави и специална кулинарна демонстрация на Златина Люис.

А вечерта сцената ще бъде отредена на група „Горещ пясък“ и неотразимата Мими Иванова.

7 септември, неделя: Конкурси и винена дегустация

Неделната програма на Фестивала на рибата и виното е изпълнена с кулинарни състезания и вино дегустации. Основен акцент е традиционният Конкурс за най-добра рибена чорба, в който кулинарни майстори ще се изправят в състезание за най-вкусната чорба.

Тайните на рибената чорба ще разкрият в специална кулинарна демонстрация д-р Марианна Александрова - победител в MasterChef 2023 г., преподавател в Колежа по туризъм – Варна и ИУ-Варна и Шеф Калоян Колев - носител на титлата „Най-добър майстор на паеля в България за 2025 г.“, преподавател в Кулинарния институт - Варна към ВУМ и автор на кулинарна книга.

Вечерта ще завърши с концерти на Da Seed и купонджиите от Обратен ефект.

8 септември, понеделник: Празничен ден за цялото семейство

Последният фестивален ден ще предложи занимания за най-малките, детско и сапунено шоу и морска викторина. Изпълнения на танцови формации ще обогати пъстрата програма, а фестивалът ще приключи с впечатляващо огнено шоу, концерт на група Déjà vu и фолклорният спектакъл на ДесиСлава „България в душата ми“.

Фестивалът на рибата и виното е празник на културата, традициите и кулинарията. Вкусни морски деликатеси, изискани вина и невероятна атмосфера привличат туристите в Бургас и през септември. Входът е свободен.