Бургас се обединява в подкрепа на млад баща, който води най-важната битка в живота си.

Може да помогнете чрез дарение по банкови сметки или като участвате в благотворителния базар „ДрешкатаФест с кауза: Дай шанс - подари живот“, съобщиха от Общината.

Атанас Стоянов-Наско е млад мъж, чиято усмивка и доброта докосват всеки, който го познава. Преди малко повече от две седмици той стана баща на прекрасно момиченце - дълго чакано дете, изпълнило дома му с любов и светлина.

Община Бургас

Само дванадесет часа след първата им прегръдка, Наско получава тежката диагноза Т-клетъчна остра лимфобластна левкемия и започва първата си химиотерапия в чужбина.

Болестта е тежка, лечението - продължително и скъпо, но вярата и подкрепата на хората дават надежда на младото семейство.

Наско, неговата съпруга Божидара и тяхното новородено момиченце Елора се нуждаят от помощта на всички, които вярват в силата на добротата и човечността.

Всеки, който желае, може да подкрепи каузата и чрез дарение по следните банкови сметки.

Сметка в лева:

BG49UBBS80021091745240

Сметка в евро:

BG55UBBS81551435907409

Титуляр: Божидара Панговска (съпругата на Наско)

Основание: Дарение за лечение на Наско

Дори и най-малкият жест е лъч надежда.

На 29 ноември, от 11:00 до 19:00 часа, във фоайето на Културен дом НХК ще се проведе и Благотворителен фест в подкрепа на Наско - „ДрешкатаФест с кауза: Дай шанс - подари живот“ .

„ДрешкатаФест“ е социален формат, който вдъхновява чрез простия, но дълбок смисъл на споделянето. Дрехите, бижутата и аксесоарите получават втори живот, а средствата от продажбите се превръщат в шанс за ново начало.

В тазгодишното благотворително издание ще участват до 30 изложители, всеки със свой щанд и до 50 артикула - дрехи, аксесоари или детски находки.

Всички вещи трябва да са чисти и запазени, а приходите ще бъдат дарени изцяло за лечението на Наско. Организаторите осигуряват щандове и щендери за участниците.